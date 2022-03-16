Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 марта провел разговор с главой турецкого парламента Мустафой Шентопом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 марта провел разговор с главой турецкого парламента Мустафой Шентопом.Володин и Шентоп обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Отношения между парламентами России и Турции строятся на открытости и доверии, заявил спикер Госдумы. Он призвал сделать все, чтобы законодательно обеспечить принятые президентами решения.По словам Володина, диалог с турецкой стороной продолжался даже в самые непростые времена. "Позиция России находила понимание. И это могло бы быть примером для других стран", – подчеркнул он.Володин и Шентоп договорились о подготовке в ближайшее время заседания межпарламентской комиссии высокого уровня. Мероприятие состоится в Турции.Также спикеры обсудили ситуацию на Украине. Володин рассказал Шентопу о целях российской спецоперации."Речь идет о демилитаризации и денацификации страны. Украина должна стать свободной, демократической, внеблоковой. Это единственный путь избежать гуманитарной катастрофы и гибели огромного количества людей", – подчеркнул Володин.