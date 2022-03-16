Без России существование Совета Европы утрачивает смысл. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Без России существование Совета Европы утрачивает смысл. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. По словам Володина, ожидания были большими: гармонизация законодательств, равноправный диалог, приверженность демократическим ценностям и идеалам. Но они не оправдались, констатировал спикер."Все эти годы мы стремились вести диалог. Нас не слышали. Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов.В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным",– написал политик.Он напомнил, что Россия была одним из крупнейших спонсоров организации. В этом году наша страна не перечисляла взнос в 4,2 миллиарда рублей – эти деньги пойдут на поддержку граждан и экономики в условиях санкций, сообщил Володин.По его словам, последнее время Совет Европы посвятил критике и осуждению России, а с уходом нашей страны деятельность организации утрачивает смысл."Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", – предложил Володин.Он заявил, что с уходом из Совета Европы Россия начнет больше внимания уделять двусторонним отношениям. Диалог с национальными парламентами продолжится, заключил политик.О решении России уйти из Совета Европы объявлено 15 марта. Соответствующее письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.