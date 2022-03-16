За шесть лет во Владимирской области количество дистанционных преступлений выросло в 16 раз.

За шесть лет во Владимирской области количество дистанционных преступлений выросло в 16 раз. Среди лидеров - Владимир, Ковровский и Муромский районы.По информации региональной прокуратуры, за первые два месяца 2022 года жители перевели аферистам более 6 млн рублей.Почти 30% регистрируемых преступлений совершаются при помощи телефона и интернета. Кражи и мошенничества составляют более 70% эпизодов.Правоохранители напоминают владимирцам о том, что не следует передавать свои персональные данные, информацию о банковских счетах или картах третьим лицам. При добровольном переводе средств банк не вернёт вам деньги. Необходимо также тщательно выбирать продавцов товаров в интернете и ни в коем случае не переводить им предоплату.