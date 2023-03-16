18 домов во Владимире сегодня остались без тепла. Жители 18 домов во Владимире остались без тепла....

18 домов во Владимире сегодня остались без тепла.Жители 18 домов во Владимире остались без тепла. Об этом сообщают в городской администрации со ссылкой на Владимирский филиал ПАО «Т Плюс».Отключения будут проводиться с 9 до 20:00 по адресам:ул. Растопчина - д. 1, 1г, 3, 3а, 5, 7;ул. Добросельская - д. 217, 219;ул. Комиссарова - д. 67, 69, 69а;ул. Соколова-Соколенка – д. 22, 24, 26, 24б, 26а, 28, 37.Это связано с ремонтными работами на теплосетях.Фото пресс-служба администрации Владимира.