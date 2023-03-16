50-й Фатьяновский фестиваль в Вязниках объединит фронтовую лирику и песни нового...

50-й Фатьяновский фестиваль в Вязниках объединит фронтовую лирику и песни нового времени.Юбилейный Фатьяновский фестиваль - он пройдёт в июле этого года - станет "диалогом времён".Об этом на большой встрече с журналистами рассказал губернатор Александр Авдеев, отвечая на вопрос о программе предстоящего всероссийского праздника поэзии и песни. Её глава региона обсудил на недавней встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.По словам губернатора, 50-ый по счёту Фатьяновский фестиваль объединит фронтовую лирику Великой Отечественной войны и песни нового времени. Те, что сегодня вдохновляют бойцов в зоне специальной военной операции. Напомним, фестиваль ежегодно проводится на родине знаменитого "вязниковского соловья"- поэта - песенника Алексея Фатьянова. Фатьяновский фестиваль по праву называют одним из главных культурных событий года.