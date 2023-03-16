Актер пережил два развода и обрел счастье с молодой женой

Актер пережил два развода и обрел счастье с молодой женойКарьеру Игоря Лифанова с полной уверенностью можно назвать удачной. Он сыграл десятки запоминающихся ролей, покорил своим талантом и харизмой тысячи зрителей и стал одним из самых востребованных российских артистов. А вот личная жизнь актера оказалась не такой счастливой. Он не только пережил два развода, но и мучился от чувства вины после предательства близкого человека...Личная жизнь артиста всегда была довольно бурной. Он со школьных лет имел репутацию ловеласа и крутил романы. А уже в студенчестве у актера появился первый штамп в паспорте. Во время учебы Игорь Лифанов женился на однокурснице Елене Павликовой, но юношеский брак продержался всего три месяца.Вскоре после развода артист потерял голову от другой однокурсницы. Его избранницей стала Татьяна Аптикеева. Ближе к окончанию учебы Лифанов сделал возлюбленной предложение и снова женился. А спустя четыре года у пары родилась дочь Анастасия.Этот союз оказался крепче предыдущего и подарил Лифанову много счастливых лет. Артист наслаждался семейной жизнью, сдувал пылинки с жены и дочери и не искал отношений на стороне. Но все изменилось, когда судьба свела его с красавицей-студенткой Еленой Косенко.Игорь Лифанов познакомился с девушкой в Севастополе, куда приехал ради съемок сериала "Спецназ". Случайная встреча состоялась в клубе и обернулась бурным романом. Через некоторое время артист признался во всем жене и ушел из семьи к молодой пассии. Развод дался ему очень тяжело. Актер до сих пор чувствует вину перед экс-супругой и считает, что разрушил ее судьбу.Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, Лифанову и Косенко удалось построить крепкий союз. В 2011 году влюбленные поженились. Елена нашла общий язык с наследницей актера от прошлых отношений и подарила ему дочь Алису.Сегодня Игорь Лифанов души не чает в дочке, которой исполнилось уже 11 лет, и хвастается гармоничными отношениями с женой. Актер признается, что стал сдержаннее рядом с Еленой, и называет ее своей копией.