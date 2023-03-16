Директором Владимирского областного музыкального колледжа назначен его преподаватель.
Конкурсная...
Директором Владимирского областного музыкального колледжа назначен его преподаватель.
Конкурсная комиссия Минкультуры региона определилась с кандидатом на должность директора Владимирского областного музыкального колледжа.
Им станет преподаватель колледжа Василий Хорошев. За его презентацию программы развития учебного заведения проголосовало большинство экспертов, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
Второй кандидат на должность зачислен в кадровый резерв Минкультуры.
Фото пресс-служба Правительства ВО.