Директором Владимирского областного музыкального колледжа назначен его преподаватель. Конкурсная...

Директором Владимирского областного музыкального колледжа назначен его преподаватель.Конкурсная комиссия Минкультуры региона определилась с кандидатом на должность директора Владимирского областного музыкального колледжа.Им станет преподаватель колледжа Василий Хорошев. За его презентацию программы развития учебного заведения проголосовало большинство экспертов, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Второй кандидат на должность зачислен в кадровый резерв Минкультуры.Фото пресс-служба Правительства ВО.