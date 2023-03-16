Дорожные беды одного дня: в Коврове в яме застряли 10 машин, а во Владимире забуксовала Скорая...

Дорожные беды одного дня: в Коврове в яме застряли 10 машин, а во Владимире забуксовала "Скорая помощь"."История одного дня". Видео под таким названием появилось в соцсетях. На кадрах - одна за другой машины проваливаются в яму на улице Либерецкой. (Видео ВК "Подслушано Ковров").Каждый из десяти автомобилей, попавших в кадр, пришлось толкать прохожим. Обледенелую яму также не смогли преодолеть машина скорой помощи и даже полицейский УАЗ Патриот. В комментариях под видео ковровчане возмущаются - не город, а каток с препятствиями. Отметим, судя по постам в социальных сетях, в городе оружейников одна из самых напряженных дорожных ситуаций в области. В местных подслушках регулярно появляются посты с мартовскими ямами, трещинами и дорожными озерами. (Видео 4WD Vladimir).А это видео снято уже во Владимире. В одном из дворов по улице Лакина забуксовала Скорая - ей на помощь пришли ребята из клуба 4WD- сообщества любителей внедорожников.