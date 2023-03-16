Реставрацию проведут одновременно в пяти корпусах.

Реставрацию проведут одновременно в пяти корпусах.За 60 лет Дворец пионеров ни разу комплексно не ремонтировался. Реставрация пройдет в главном корпусе с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационном корпусе, обсерватории, театральном блоке и концертном зале, рассказал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Комплексу вернут исторический облик и приспособят под современное использование. В порядок приведут декоры фасадов, восстановят отделку цоколей из натурального камня.Специалисты отреставрируют мозаичные панно, отремонтируют кровлю и козырьки, внешние и внутренние стены здания, перекрытия. Планируется заменить двери, окна и витражное остекление, инженерные системы.В ходе реконструкции благоустроят прилегающую территорию площадью около четырех гектаров. Также пройдет реконструкция Воробьевского пруда. Специалисты завершили очистку акватории.Дворец пионеров станет одним из лучших центров дополнительного образования, искусства, науки и спорта, подчеркнул Собянин.За 12 лет в столице более двух тысяч памятников архитектуры. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 180 – в 7,4 раза.В 2022 году отреставрировано более 200 памятников архитектуры. Сегодня работы ведутся на 561 объекте культурного наследия. В текущем году в порядок приведут около 200 памятников.