Советы для православных.

Советы для православных.ИсторияЕвтропий Амасийский проповедовал христианство в IV веке нашей эры. Вместе со своими братьями он был заточен язычниками в тюрьму, однако и там они смогли убедить своих товарищей по несчастью склониться к их вере. Во время страшных пыток Святой Евтропий Амасийский взмолился и попросил Всевышнего разрушить языческий храм. Но, пусть статуи идолопоклонников и были превращены в пыль, казни проповедник не избежал.Приметы и традицииНаши предки сегодняшний церковный праздник не отправлялись в лес в одиночку.Сегодня стоило обязательно умыться серебряный водой – это помогало еще на один год остаться молодым и красивым. Для этого накануне в чашу с водой опускали любой серебряный предмет.Появление скворцов – к хорошему урожаю пшеницы, а купания ворон в снегу – к потеплению.Сегодняшний православный праздникстал пасмурным – к похолоданию и метели.Что нельзя делать 16 марта 2023 годаСтрого запрещено отказывать в милостыне – накличете нищету и болезни.В сегодняшний православный праздник запрещается выбрасывать мусор после заката солнца.Не рекомендуется одалживать деньги – возврата долга вы не увидите.Что можно делать в Евтропиев деньОбойти крест-накрест загородный участок, чтобы солнце растопило снег на нем.Перекрестить двери, ворота – защитите владения от сглаза.Подайте милостыню или угостите своих друзей – добро вернется сторицей.Услышалив сегодняшний церковный праздник первый весенний гром – бегите на улицу, чтобы привлечь богатство.Мучаетесь от боли в спине – в Евтропиев день прислонитесь к дереву на несколько секунд.