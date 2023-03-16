Губернатор области рассказал о своем видении решения проблем пробок в Юрьевце. На прошедшей 15 марта пресс-конференции Александр Авдеев сообщил, что сейчас областные власти готовы

Губернатор области рассказал о своем видении решения проблем пробок в Юрьевце. На прошедшей 15 марта пресс-конференции Александр Авдеев сообщил, что сейчас областные власти готовы приступить к проектированию дорожной перемычки в районе деревни Багриново. Судя по всему, новая дорога должна помочь разгрузить транспортные потоки, выезжающие из Юрьевца, Спасского и Мосино в сторону областного центра. Александр Авдеев,