Компания «Энергосбыт Волга» реализует новые энергосервисные контракты. Компания «Энергосбыт...

Компания «Энергосбыт Волга» реализует новые энергосервисные контракты.Компания «Энергосбыт Волга» в 2022 году реализовала два крупных энергосервисных контракта во Владимирской области. Уличное освещение было модернизировано в городе Киржаче и посёлке Мелехово Ковровского района. Устаревшие фонари заменили на 446 и 194 энергосберегающих светильника соответственно.В конце 2022 года компания «Энергосбыт Волга» расширила географию энергосервисных контрактов. Специалисты заменили устаревшие системы освещения на территории Старопестерёвского территориального управления администрации Беловского муниципального округа в Кемеровской области. А в первые месяцы 2023 года компания модернизировала освещение в Таштагольском городском поселении и на территории Евтинского территориального управления Беловского муниципального округа.Светодиодные светильники имеют высокую светоотдачу, потребляют меньше электроэнергии и реже нуждаются в обслуживании. Это позволяет достичь значительной экономии бюджетных средств – от 62% в год. При этом в рамках энергосервисного контракта заказчику не приходится вкладывать собственные средства в модернизацию системы освещения. «Энергосбыт Волга» своими силами и за свой счёт производит замену, а затраты в дальнейшем возмещаются за счёт средств, сэкономленных на оплате электроэнергии. Это особенно актуально для муниципальных образований.В среднем энергосервисный контракт заключается на 5 лет, максимальный срок – 7 лет. На время его действия компания даёт гарантию на оборудование и выполненные работы. По истечении срока действия контракта всё оборудование переходит в собственность заказчика.Фото пресс-служба компания «Энергосбыт Волга».