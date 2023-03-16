Общественный транспорт Владимира проверила прокуратура. Насколько автобусы доступны для людей с...

Общественный транспорт Владимира проверила прокуратура.Насколько автобусы доступны для людей с ограниченными возможностями? Об итогах проверки- Максим Калашников.На часах- пять утра. Для экипажей- почти разгар рабочего дня. Не стучит ли под капотом, в порядке ли тормоза? Детальной проверке общественный транспорт подвергается дважды - до рейса и после. Помимо водителей техническое состояние автобусов проверяют сотрудники ГИБДД и прокуратуры областного центра. Отдельное внимание - доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями.- В частности - нас интересует наличие в автобусах табличек Брайля.А также кнопок для связи с водителем, звуковых и визуальных информаторов, аппарелей или пандусов. Требования прописаны в приказе Министерства транспорта России. Зачастую, говорят сотрудники надзорного ведомства, перевозчики правила игнорируют.Евгений Пушкин, помощник прокурора города Владимира:- В данном автобусе мы видим что отсутствует таблички Брайля. Не работает кнопка вызова водителя А также отсутствует информационное табло. С указанием конкретного номера маршрута.Нарушения, которые большинство пассажиров даже и не заметит, для инвалидов обычную поездку превращают в полосу препятствий. Водители, впрочем, готовы прийти на помощь.Эдуард Терековский, водитель автобуса:- Выхожу, помогаю. Раскладываю пандус, заталкиваю.- Много времени это занимает?- Да не очень.Перевозчики в свою защиту говорят - автопарк старый, заводской сборкой не предусмотрено всё то, что требует сегодня законодательство. Тарифы не способствуют скорому обновлению подвижного состава. Приходится своими силами вносить изменения. Но не везде это возможно.Андрей Алфёров, представитель компании- перевозчика:- Есть автобусы высокопольные. Допустим, мы стараемся не выпускать их на социальные маршруты. У нас 3 маршрута - 20С, 22 и 22С. Тем не менее мы туда пандусы специальные оборудовали, пандусами переносными. Но, приходилось дорабатывать автобусы.По итогам проверки сотрудники прокуратуры внесут представления компаниям-нарушителям. Если в течение месяца работу над ошибками не проведут, перевозчиков ждут судебные иски. Общественный транспорт должен быть удобен и доступен для каждого человека.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.