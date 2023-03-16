Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства.Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу.Затраты предприятий правительство возместит в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Из бюджета на эти цели будет выделено свыше 700 млн рублей, что позволит пройти обучение более чем 12 тыс. человек.Перечень предприятий, которые примут участие в программе, составит Минпромторг.Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая уже помогает создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под угрозой увольнения. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.«Обучение граждан для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса является одним из наиболее актуальных и своевременных решений, направленных на устранение дефицита кадров и развитие отрасли. Компетентность – ключевой фактор успеха как отдельно взятого сотрудника, так всего предприятия в целом», – отметил Сергей Шатунов, заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС.«Эта программа, актуальная и своевременная, комплексно позволяет решить проблемы повышения оборонно-промышленного потенциала страны так необходимого в современных условиях, снятия отдельных моментов социальной напряженности, в частности, по информации о недостатке соответствующей продукции и кадров, а также создает реальные рабочие места и предполагает гарантированные формы оплаты учебы и труда.Во Владимирской области ярким примером такого производства является ЗИД (Завод имени В. А. Дегтярева). Реализация данной программы может быть осуществлена на базе Учебного центра ОАО "ЗиД”, имеющего право не только ведения образовательной деятельности, но и выдачи документов государственного образца по соответствующим программам дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Ученический договор с предприятием через местный центр занятости – гарантия обретения востребованной профессии на предприятии высокой социальной ответственности» – рассказал декан факультета управления Владимирского филиала РАНХиГС Сергей Цветков.