Синоптики предупредили жителей Владимирской области о возращении зимних температур в выходные...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о возращении зимних температур в выходные дни.Во Владимирской области ожидается похолодание, но не такое резкое, как на Урале. По словам метеоролога Романа Вильфанда, температура воздуха в субботу и воскресенье уже понизится, но без осадков.Уже завтра ночью будет заметное понижение температуры за счет охлаждения подстилающей поверхности. От 5 до 10 градусов мороза. Вполне зимняя температура в субботу — воскресенье, — отметил метеоролог.Фото pxfuel.com