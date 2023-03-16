Смотрите Вести в 21.05: приводят в порядок мемориал на месте гибели Юрия Гагарина. Вышли на...

Смотрите "Вести" в 21.05: приводят в порядок мемориал на месте гибели Юрия Гагарина.Вышли на линию.- Труднодоступный транспорт. Оснащение владимирских автобусов проверила прокуратура - каков итог?55 лет трагедии.- К памятной дате. Госинспекция вместе с волонтёрами культуры приводит в порядок мемориал на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.Суздальфест.- И главный смотр отечественной анимации. Мультфест в Суздале: чем готов удивлять?