Смотрите Вести в 9 утра: Вода близко - Владимирская область готовится к раннему...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Вода близко - Владимирская область готовится к раннему половодью.Важные темы.- Транспортные тарифы, выплаты медикам и мост через Клязьму. Итоги большой пресс-конференции Александра Авдеева.На месяц раньше.- Вода близко - регион готовится к раннему половодью. В Суздальском районе начались командно-штабные учения МЧС.Кот подросткового возраста.- История для детей и о детях. Во Владимире состоялась премьера спектакля по пьесе владимирской писательницы Ольги Гуниной.