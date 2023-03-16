Смотрите Вести в 9 утра: Вода близко - Владимирская область готовится к раннему...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Вода близко - Владимирская область готовится к раннему половодью.
Важные темы.
- Транспортные тарифы, выплаты медикам и мост через Клязьму. Итоги большой пресс-конференции Александра Авдеева.
На месяц раньше.
- Вода близко - регион готовится к раннему половодью. В Суздальском районе начались командно-штабные учения МЧС.
Кот подросткового возраста.
- История для детей и о детях. Во Владимире состоялась премьера спектакля по пьесе владимирской писательницы Ольги Гуниной.