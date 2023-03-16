С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству территорий.

С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству территорий.Мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на традиционной общегородской субботник. В своем он сообщил, что в ходе уборки планируется привести в порядок фасады домов, мосты и тоннели, остановки общественного транспорта, фонтаны."Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ", – написал Собянин.На общегородском субботнике москвичи уберут общественные и внутридворовые территории, приведут в порядок жилой фонд: входные двери, лестницы, фасады зданий, подвальные и чердачные помещения.Также планируется обновить дорожную разметку, покрасить ограждения. Уборка пройдет на территориях организаций, в том числе на строительных площадках и подъездах к ним.На субботник приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех желающих.