Стало известно, что чаще всего вызывает аллергическую реакцию у россиян. Уточняется, что преимущественно причиной являются продукты. По данным , около 70% жителей страны испытывают ..

Стало известно, что чаще всего вызывает аллергическую реакцию у россиян. Уточняется, что преимущественно причиной являются продукты.По данным , около 70% жителей страны испытывают негативную реакцию именно на них. На втором месте среди самых распространенных в России аллергенов — пыльца растений, передает . Тройку "лидеров" в данном списке закрывает плесень. Стоит отметить, что четверть россиян заметили первые признаки аллергии еще в детстве.