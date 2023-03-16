Стало известно состояние здоровья девочки, пострадавшей от падения наледи с крыши во Владимирской...

Стало известно состояние здоровья девочки, пострадавшей от падения наледи с крыши во Владимирской области.В Юрьев-Польском районе полуторагодовалый ребёнок получил травмы в результате схода снежной наледи с крыши. По этому факту прокуратура уже организовала проверку.Наледь с кровли детского сада упала на девочку в селе Ополье, сообщают в прокуратуре области. Ребенок не ходит в это детское учреждение. Тяжёлая масса снега и льда накрыла малышку, когда вместе с мамой она проходила мимо. На место выезжала заместитель прокурора района Марина Смирнова. Прокуратуре предстоит дать оценку действиям должностных лиц детского сада. Известно, что у девочки- перелом голени и серьёзная черепно-мозговая травма. Под контролем сейчас очистка территорий и крыш во всех детских садах Юрьева-Польского и района.(фото прокуратуры Владимирской области)