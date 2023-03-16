Проверить финансовую организацию можно на официальном сайте Банка России.

Во Владимирской области за год выявили 8 нелегальных ломбардов. Об этом сообщают в реготделении Банка России.В список вошли:- потребительский кооператив «Поддержка».- комиссионки: «Нофелет 33»; «Skupka» и «Mega Skupka»; «Ломбард 911»; «Твой ломбард»; «Лом-арт хранитель»; «Быстрые займы на ул. Ленина, д. 43»; «Алекс-ломбард»».«Аферисты продолжают использовать классические схемы обмана. Приходя в такие организации, владимирцы думают, что имеют дело с легальной конторой, а по факту компания является незаконным кредитором с условиями, характерными для ломбардной деятельности. Финансовые пирамиды скрывают под видом ООО или КПК. Они оказывают финансовые услуги гражданам без лицензии», - рассказали во владимирском отделении регулятора.Проверить финансовую организацию можно на официальном сайте Банка России.