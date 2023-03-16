В Александрове задержали троих друзей, которые занимались сбытом поддельных денежных купюр. Следствием установлено, что один из подсудимых приобрёл в Москве поддельные деньги номиналом 5000

В Александрове задержали троих друзей, которые занимались сбытом поддельных денежных купюр. Следствием установлено, что один из подсудимых приобрёл в Москве поддельные деньги номиналом 5000 рублей. После этого он привлёк к делу двух своих знакомых. Схема работала так: мужчины расплачивались поддельными купюрами в разных торговых точках Александрова, а полученные товары и сдачу клали себе в карман.