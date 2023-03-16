В Суздале открылся главный смотр отечественной анимации. Открытый российский фестиваль...

В Суздале открылся главный смотр отечественной анимации.Открытый российский фестиваль анимационного кино в 28-ой раз собрал создателей и ценителей самых разных мультфильмов - от авторских короткометражек до полного метра. Все подробности- у Любови Клюквиной.- Что может быть лучше, чем пять дней подряд смотреть мультфильмы? Осуществить детскую мечту можно здесь - на 28-ом открытом фестивале российской анимации. Сегодня лишь первый день показов. Офлайн или онлайн? Присоединяйтесь!Цель "Анимафеста" неизменна - показать лучшие мультфильмы страны, говорит директор фестиваля Александр Герасимов. Это уже 28-ой фестиваль, сделанный одной командой. Тема года - "Латерна магика" - волшебный фонарь, он же прообраз киноаппарата.Мультфест - это тысячи увлеченных зрителей, сотни талантов. Для желающих в этом году возродили анимационный кампус - отдельное оборудованное помещение для самопрезентации киношкол. Абсолютная новинка - мастерская Анимадок, которая создает фильм "с колёс". Что получилось - покажут уже на закрытии. Акция "Открытая премьера"- гордость фестиваля.Александр Герасимов, директор "Анимафеста":- Мы уже проводим её 10 лет. В рамках фестиваля по всех территории РФ мы проводим показы на площадках в кинотеатрах, в домах культуры, в библиотеках и т.д фестивальных программ. Это огромная работа. Все показы идут бесплатно. Единственное, что мы просим людей, детей, которые смотрят, чтобы они проголосовали.//На территории Владимирской области будут работать 57 площадок.Количество заявок- рекордное. Мультлюбители увидят 113 лучших работ: короткие, полные метры, сериалы, дебюты и прикладную анимацию. Студенческую программу обсудят мэтры - Игорь Ковалев и Константин Бронзит.- Если в саду завелись дикие кошки?- Пригласи их в гости.- Но они не платят за жилье!Ежедневно программа начинается с "Утренней зарядки" - ярких мульфильмов, созданных детьми. Здесь тоже рекорд - 430 заявок со всей страны от Санкт-Петербурга до Сахалина.Сергей Серегин, режиссер, куратор конкурса "Утренняя зарядка":- Мы отбираем сюда фильмы, которые могли бы быть интересны профессионалам, именно потому что какой-то неожиданный взгляд на мир, какая-то абсурдность.//Такая история как раз в фильме студии "Начало" из города Владимира, что там кого-то укусила пчела, жало попало, а человек сказал, не надо из меня это жало вытаскивать, я теперь сам этим жалом всех буду жалить.Взрослые тоже стремятся переосмыслить привычное. Новый образ для антигероя русских сказокнашла команда Романа Артемьева в своей картине "Кощей-похититель невест". Над мультфильмом коллектив работал больше 3 лет.Роман Артемьев, режиссер конкурсного полнометражного мультфильма "Кощей - похититель невест":- Анимация в России развивается достаточно очень плодотворно, появляются новые авторы. "Кощей" на фильм - это фильм о любви. В первую очередь хотелось показать героя совершенно с другой стороны, потому что все привыкли видеть его антагонистом, и он изначально у нас и выступает в роли антагониста, но мы его показываем в нашем фильме немного с другой стороны и раскрываем, что привело его к тому, чтобы стать великим злодеем.Присоединиться к крупнейшему профессиональному смотру отечественной мультипликации можно даже не выходя из дома: бесплатная регистрация доступна на портале "SUZDALFEST.ONLINE" и в мобильном приложении "Кинофестиваль". Смотрите, вдохновляйтесь, голосуйте!Любовь Клюквина, Егор Герасимов