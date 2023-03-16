В Суздале стартовал 28-ой Открытый российский фестиваль анимационного кино. В регионе стартовала...

В Суздале стартовал 28-ой "Открытый российский фестиваль анимационного кино".В регионе стартовала и мультвесна. В Суздале состоялось открытие самого масштабного анимационного смотра страны. Анимафест в 28-й раз собирает ценителей и создателей самых разных мультфильмов - от авторских короткометражек до коммерческого полного метра. На церемонии побывала наш корреспондент Любовь Клюквина.В этом году на конкурс подали рекордное количество (380!) заявок от режиссеров со всей страны и из-за рубежа. Гостям Суздальфеста покажут 113 лучших мультфильмов: короткие и полные метры, сериалы, студенческие работы, дебюты и прикладную анимацию. В международной секции пойдут показы белорусских и индийских мультфильмов.Кроме авторитетного жюри, картины обсудят мэтры российской анимации - Игорь Ковалев и Константин Бронзит.На "Суздальфесте" состоятся мастер-классы, дискуссии о феномене искусственного интеллекта и нейросетей в медиа, самопрезентации киношкол ведущих российских вузов и даже дискотека в честь 20-летия «Смешариков» .Фестиваль продлится до 20 марта. Бесплатные показы организуют не только в ГТК "Суздаль", но и на 600 площадках по всей стране в рамках всероссийской акции «Открытая премьера». "Побывать" на "Суздальфесте" и проголосовать за впечатлившие картины можно и из дома — через платформу "SUZDALFEST.ONLINE" и мобильное приложение. Регистрация бесплатная.