Прокуратура Юрьев-Польского района проводит проверку. Наледь со снегом сошла с крыши детского сада в селе Ополье. В этот момент мимо проходили мама с маленькой дочкой. Девочка 2021 года

Прокуратура Юрьев-Польского района проводит проверку. Наледь со снегом сошла с крыши детского сада в селе Ополье. В этот момент мимо проходили мама с маленькой дочкой. Девочка 2021 года рождения получила травму. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области: На место происшествия выезжала заместитель прокурора района Марина Смирнова. В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем