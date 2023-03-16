Владимирцев заворожило видео 27-летней давности из городского парка. Назад в прошлое. В...

Владимирцев заворожило видео 27-летней давности из городского парка."Назад в прошлое". В одноименном паблике "ВКонтакте" набирает просмотры ностальгическое видео, снятое в парке "Добросельский" областного центра.Авторы поста занимаются оцифровкой записей с видеокассет, и это - одна из них. Любительская съемка датирована шестнадцатым апреля 1995 года. Воскресный солнечный день, весна в самом разгаре. В старой части парка многолюдно и еще работают советские аттракционы. Кружатся "Вихрь" и "Сюрприз", летают "Веселые горки", скачут олени. Есть даже кадры из "избушки" с игровыми автоматами: взрослые тянут "Репку-силомер", малыши покоряют открытый космос.Часть видео снята из корзины "Колеса обозрения". Открывается вид на растущий спальный микрорайон. Изредка по дорогам проезжают машины, пассажиров везет Икарус "с гармошкой".В комментариях к видео владимирцы пытаются отыскать себя или окно родного дома, где жили бабушка с дедушкой, и бесконечно благодарят авторов поста за вояж в Доброе прошлого и за возможность хотя бы на четыре минуты вернуться в детство.