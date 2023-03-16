Владимирская область готовится к раннему половодью и сезону лесных пожаров.
Сотрудники МЧС и...
Владимирская область готовится к раннему половодью и сезону лесных пожаров.
Сотрудники МЧС и гражданской обороны проводят командно-штабные учения в Суздальском районе. Репортаж Максима Калашникова.
- Количество лодок. Всё ли есть. Моторы.
- Моторы, лодки, есть всё.
- Всё в исправном состоянии?
- Да.
Готовность к весеннему половодью - номер один. В этом году учения по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций проводят на месяц раньше обычного. Весна наступает стремительно. В соседней Рязанской области уже есть подтопленные территории, говорит начальник управления МЧС по Владимирской области Алексей Купин.
Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Все процессы происходят быстро в этом году. Вот сегодня прогноз общероссийский был заявлен, что 7,10,15 дней идёт раньше срока средних многолетних значений. Поэтому все силы и средства региона должны быть готовы заранее.
Уже сейчас на территориях, которые большая вода традиционно "отрезает" от "большой земли", сделан запас продовольствия и товаров первой необходимости. Жителям наперёд выплачены пенсии и социальные пособия. Сотрудники МЧС и гражданской обороны постоянно патрулируют водоемы и зоны возможного затопления.
Михаил Мальцев, заместитель начальника аварийно-спасательной службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области:
- Людей на водных объектах на льду не так много в обычные дни. А в выходные люди выезжают на рыбалку. Соответственно, большое количество. Вот в выходные или праздничные дни мы выезжаем на патрулирование.
В ходе двухдневных учений будет проверена готовность лесоохраны, министерства природопользования Владимирской области и отработаны действия по тушению ландшафтных пожаров.
Василий Киров, начальник лесопожарной станции (Судогодский район):
- В том году летом был пожар в Селивановском районе. Вот эти ранцы себя зарекомендовали неплохо. Потому что большая ёмкость и, как вам сказать, удобный насос.
Вместе с главой регионального управления МЧС командно-штабные учения координирует первый заместитель губернатора области Александр Максимов. По его словам, в регионе намечен план перевооружения подразделений лесоохраны.
Александр Максимов, первый заместитель губернатора Владимирской области:
- Сделан анализ всех станций лесопожарных. Выявлен перечень необходимых ремонтных узлов и материалов, которые надо отремонтировать. На это губернатор уже выделил деньги.
По рекомендации МЧС, правительство региона планирует приобрести дополнительно насосную и рукавную установки для тушения пожаров. Спасатели продолжают работу с населением и ежедневный мониторинг обстановки. Предупредить Чрезвычайную ситуацию легче, чем его ликвидировать.
Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.