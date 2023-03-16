Владимирская область готовится к раннему половодью и сезону лесных пожаров. Сотрудники МЧС и...

Владимирская область готовится к раннему половодью и сезону лесных пожаров.Сотрудники МЧС и гражданской обороны проводят командно-штабные учения в Суздальском районе. Репортаж Максима Калашникова.- Количество лодок. Всё ли есть. Моторы.- Моторы, лодки, есть всё.- Всё в исправном состоянии?- Да.Готовность к весеннему половодью - номер один. В этом году учения по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций проводят на месяц раньше обычного. Весна наступает стремительно. В соседней Рязанской области уже есть подтопленные территории, говорит начальник управления МЧС по Владимирской области Алексей Купин.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Все процессы происходят быстро в этом году. Вот сегодня прогноз общероссийский был заявлен, что 7,10,15 дней идёт раньше срока средних многолетних значений. Поэтому все силы и средства региона должны быть готовы заранее.Уже сейчас на территориях, которые большая вода традиционно "отрезает" от "большой земли", сделан запас продовольствия и товаров первой необходимости. Жителям наперёд выплачены пенсии и социальные пособия. Сотрудники МЧС и гражданской обороны постоянно патрулируют водоемы и зоны возможного затопления.Михаил Мальцев, заместитель начальника аварийно-спасательной службы ГО, ПБ и ЧС Владимирской области:- Людей на водных объектах на льду не так много в обычные дни. А в выходные люди выезжают на рыбалку. Соответственно, большое количество. Вот в выходные или праздничные дни мы выезжаем на патрулирование.В ходе двухдневных учений будет проверена готовность лесоохраны, министерства природопользования Владимирской области и отработаны действия по тушению ландшафтных пожаров.Василий Киров, начальник лесопожарной станции (Судогодский район):- В том году летом был пожар в Селивановском районе. Вот эти ранцы себя зарекомендовали неплохо. Потому что большая ёмкость и, как вам сказать, удобный насос.Вместе с главой регионального управления МЧС командно-штабные учения координирует первый заместитель губернатора области Александр Максимов. По его словам, в регионе намечен план перевооружения подразделений лесоохраны.Александр Максимов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Сделан анализ всех станций лесопожарных. Выявлен перечень необходимых ремонтных узлов и материалов, которые надо отремонтировать. На это губернатор уже выделил деньги.По рекомендации МЧС, правительство региона планирует приобрести дополнительно насосную и рукавную установки для тушения пожаров. Спасатели продолжают работу с населением и ежедневный мониторинг обстановки. Предупредить Чрезвычайную ситуацию легче, чем его ликвидировать.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.