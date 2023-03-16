Они состоятся 16 и 17 марта.

ГИБДД 16 и 17 марта проведет специальные рейды на дорогах Владимира. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Цель - выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Ловить нарушителей будут сотрудники отдельной спецроты ДПС. Массовая проверка, направленная на поимку пьяных водителей, пройдёт в городе 17 марта.Напоминаем, что о злостных нарушителях можно сообщать по номеру: 8 (4922) 54-16-65. Инспекторы предпримут оперативные меры реагирования на обращения.