Перебои с отоплением будут наблюдаться ориентировочно до 20 часов вечера.

Во Владимире из-за ремонта теплосетей жители 18 домов остались без тепла. Об этом сообщили в мэрии.Специалисты владимирского филиала ПАО «Т Плюс» занимаются устранением дефектов на трубопроводе вблизи домов № 67 по улице Комиссарова и № 22 по улице Соколова-Соколенка. Перебои с отоплением будут наблюдаться ориентировочно до 20 часов вечера.Под отключение попали следующие дома:- ул. Растопчина, д. №1, №1г, №3, №3а, №5, №7;- ул. Комиссарова, д. №67, №69, №69а;- ул. Добросельская, д. №217, №219;- ул. Соколова-Соколенка, д. №22, №24, №26, №24б, №26а, №28, №37.После окончания работ восстановлением теплоснабжения квартир займутся управляющие компании.