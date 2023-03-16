Перебои с отоплением будут наблюдаться ориентировочно до 20 часов вечера.
Во Владимире из-за ремонта теплосетей жители 18 домов остались без тепла. Об этом сообщили в мэрии.
Специалисты владимирского филиала ПАО «Т Плюс» занимаются устранением дефектов на трубопроводе вблизи домов № 67 по улице Комиссарова и № 22 по улице Соколова-Соколенка. Перебои с отоплением будут наблюдаться ориентировочно до 20 часов вечера.
Под отключение попали следующие дома:
- ул. Растопчина, д. №1, №1г, №3, №3а, №5, №7;
- ул. Комиссарова, д. №67, №69, №69а;
- ул. Добросельская, д. №217, №219;
- ул. Соколова-Соколенка, д. №22, №24, №26, №24б, №26а, №28, №37.
После окончания работ восстановлением теплоснабжения квартир займутся управляющие компании.