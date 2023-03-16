Во Владимире алабай напал на сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 15 марта в дежурную часть поступило сообщение, что по центру города расхаживает агрессивная

Во Владимире алабай напал на сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 15 марта в дежурную часть поступило сообщение, что по центру города расхаживает агрессивная собака. На место выехал наряд патрульно-постовой службы, который попытался сдержать пса до приезда службы от отлову. Животное набросилось на одного из сотрудников полиции, после чего его застрелили. Страж правопорядка, получивший