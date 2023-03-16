Минкульт отправил проект на доработку.

Минкульт РФ вернул на доработку проект новых границ исторического поселения Владимира. Как рассказали коллеги из , ориентировочный срок утверждения документации - 2024-ый год.Проект разрабатывается с середины 2021 года. Компания «Тектоника» планировала завершить работу раньше, но ряд моментов вызвал негативную реакцию со стороны историков.Сейчас Владимир полностью считается историческим городом. Следовательно, существуют нормы и правила, ограничивающие застройку. Проектировщики предложили урезать границы и обозначить их территорией от улицы Дворянской до площади Фрунзе. В указанную зону попадают объекты культурного наследия древних времён, особняки и здания XIX и XX века. Однако Князь-Владимирское кладбище, Владимирский централ, Пушкарская, Стрелецкая и Ямская слобода рискуют оказаться вне границ исторического поселения. Что может привести к сносу и застройке новыми домами. Краеведы уверены, что Владимир не должен лишаться видов, которые также являются неотъемлемой частью истории древнего города.Теперь специалисты ждут нового варианта проекта, чтобы оценить насколько точно подрядчик учёл их замечания.