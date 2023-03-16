Во Владимире прокуратура добилась расселения аварийного дома, который рассыпается на...

Во Владимире прокуратура добилась расселения аварийного дома, который рассыпается на глазах.Многоквартирный дом №28 на улице Элеваторной был построен еще в далеком 1951 году. Сегодня он буквально рассыпается на глазах. Пять лет назад (в 2018 году) межведомственная комиссия администрации Владимира признала его аварийным и подлежащим сносу. Но, увы, дату расселения назначили «до 1 августа 2025 года».Прокуратура Владимирской области сообщает, что после очередной проверки соблюдения жилищного законодательства — прокурор обратился в Октябрьский районный суд областного центра с требованием немедленно отселить жильцов из старого строения.Находиться в доме №28 на улице Элеваторной в данный момент рискованно для жизни. Существует опасность самопроизвольного разрушения здания, как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.В итоге требования прокурора удовлетворены. Жильцов будут расселять в ближайшее время и им предоставят (по договорам социального найма) благоустроенные квартиры.Фото: pxfuel.com