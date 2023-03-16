Во Владимире с помощью прокуратуры сделали перерасчёт для жителей домов, которые остались без...

Во Владимире с помощью прокуратуры сделали перерасчёт для жителей домов, которые остались без горячей воды в январские морозы.Напомним, в январские праздники 4,5 тысячи жителей Владимира (из 26 многоквартирных домов) остались без горячей воды.Это произошло из-за того, что 6-го января в связи савариями на тепловых сетяхпо улицам Лакина (дом №133 «А») и проспекту Строителей (дом №42) проводились ремонтные работы.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что горячего водоснабжения у жителей не было около 10 часов. И это превышает установленную норму — не более 8 часов (суммарно) в месяц.По результатам проверки прокурором в адрес руководителя филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» внесено представление.Сообщается, что виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а собственникам и нанимателям помещений указанных многоквартирных домов Владимирским филиалом АО «Энергосбыт» в квитанциях (за февраль 2023 года) был произведен перерасчет платы за коммунальную услугу.Фото: pxfuel.com; ГТРК "Владимир"