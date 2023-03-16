Полицейский, получивший травмы лица и рук, госпитализирован в больницу. Благодаря действиям наряда ППС никто из жителей не пострадал.

Во Владимире сотрудник ППС застрелил алабая, напавшего на напарника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Вчера, 15 марта, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в центре города бегает агрессивная собака. На место прибыл наряд ППС. Полицейские предприняли меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову четвероногих.«Пёс напал на сотрудника полиции. Напарник применил табельное оружие. Животное было обезврежено», - уточнили в ведомстве.Полицейский, получивший травмы лица и рук, госпитализирован в больницу. Благодаря действиям наряда ППС никто из жителей не пострадал.Владелец собаки установлен. Назначено проведение проверки.