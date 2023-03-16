Во Владимире забитые ливневки не справляются с потоком талых вод. В регион наконец-то пришла...

Во Владимире забитые ливневки не справляются с потоком талых вод.В регион наконец-то пришла плюсовая температура, но ливнёвки областного центра оказались не готовы к весенним паводкам.Специалистам Владимирводоканала приходится ежедневно расчищать решётки и коллекторы ливнёвок (около ста сорока километров сетей), чтобы город не ушёл под воду. Ещё бригады откачивают воду с дорог и тротуаров. В среднем за сутки откачивается свыше шестидесяти кубометров воды.Заявки жителей на откачку талых вод с улиц и тротуаров принимают круглосуточно. 8 (4922) 53-49-09