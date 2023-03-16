Об этом рассказал Александр Авдеев.

Во Владимире , скорее всего, облицуют керамогранитом. Об этом рассказал Александр Авдеев.«Я не стал вмешиваться в споры общественников по поводу вокзала. Мое мнение, что, если бы в 1970-м году умели делать такой материал, как сейчас, сделали бы лучше, использовали бы самый современный материал. Уверен, что фасад станет лучше. Я думаю, что РЖД разумно всё обосновала. Никто не предлагал какой-то металлический вентфасад, жёлтый или синий цвет, фирменный красно-белый цвет компании и так далее. Подобрали материалы, которые максимально подходят под белокаменную архитектуру», - добавил губернатор.Он также пообещал, что парковочные места вблизи нового транспортно-пересадочного узла полностью ликвидировать никто не собирается. Власти постараются сделать все сбалансированно - найти место и под стоянку машин, и под зоны отдыха.Напомним, что после публикации концепции реконструкции вокзала владимирцы на два лагеря. Ряд общественников считает, что керамогранит не подходит для обновления фасада. Их оппоненты уверены, что не нужно делать из объекта музей. Главное, чтобы пассажирам было комфортно.