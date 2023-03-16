С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182191 владимирца.

Во Владимирской области 16 марта выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Еще 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Ковровском, 6 - в Юрьев-Польском, 5 - в Суздальском, по 4 - в Кольчугинском и Александровском, по 3 - в Камешковском и Петушинском, 2 - в Киржачском, по 1 - в Судогодском, Собинском, Гороховецком, Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182191 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50451 заболевший во Владимире, 21607 - в Ковровском районе и 19746 - в Муроме.