Они рассчитаны на 53 тысячи человек.

Во Владимирской области пострадавших от половодья поселят в 190 пунктах временного размещения (ПВР). Они рассчитаны на 53 тысячи человек. На борьбу с последствиями паводка выделено 65 млн рублей.Как рассказали в пресс-службе Белого дома, власти проведут распиловку и чернение льда. Для жителей, которые рискуют оказаться в зоне подтопления, сформируют запас лекарств, организуют работу автолавок и выплату пенсий.Коммунальщики займутся расчисткой ливнёвок и канализаций. Дорожники запасаются щебнем и песком для ликвидации промоин на проезжей части.Половодье уже 9 апреля. В регионе ожидается подтопление 24 населённых пунктов и 50 участков автомагистралей.