В 2023 году во Владимирской области планируется строительство 13 межпоселковых газопроводов.
В 2023 году во Владимирской области планируется строительство 13 межпоселковых газопроводов. Благодаря этому будет газифицировано свыше 2,5 тысяч домовладений в 51 населённом пункте.
В ближайшие годы по программе развития газоснабжения и газификации региона построят более 2,3 тысячи километров газовых сетей. Газ придёт в 288 населённых пункта. Свыше 27 тысяч домовладений и 114 котельных переведут на природный газ.
«Несомненно, газ - это совершенно другой уровень жизни людей, особенно в сёлах и деревнях. Кстати, две недели назад губернатор области утвердил правила предоставления субсидии отдельным категориям граждан при догазификации. Сумма субсидии увеличена до 100 тысяч рублей на одно домовладение», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.