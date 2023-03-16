В 2023 году во Владимирской области планируется строительство 13 межпоселковых газопроводов.

В 2023 го­ду во Вла­димир­ской об­ласти планируется строительство 13 меж­по­сел­ко­вых га­зоп­ро­водов. Благодаря этому будет га­зифи­циро­вано свыше 2,5 ты­сяч до­мов­ла­дений в 51 на­селён­ном пун­кте.В ближайшие годы по программе развития газоснабжения и газификации региона построят более 2,3 тысячи километров газовых сетей. Газ придёт в 288 населённых пункта. Свыше 27 тысяч домовладений и 114 котельных переведут на природный газ.«Несомненно, газ - это совершенно другой уровень жизни людей, особенно в сёлах и деревнях. Кстати, две недели назад губернатор области утвердил правила предоставления субсидии отдельным категориям граждан при догазификации. Сумма субсидии увеличена до 100 тысяч рублей на одно домовладение», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.