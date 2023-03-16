Во Владимирской области при столкновении двух машин деблокировали одного погибшего. 16 марта 2023...

Во Владимирской области при столкновении двух машин деблокировали одного погибшего.16 марта 2023 года в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение, что на южном выезде из города, в сторону поселка Мелехово, около населенного пункта Чернево произошло ДТП. Опубликовано на официальной странице группы вконтакте #заметки_спасателяВ получаемой информации сообщалось, что столкнулись две машины. Потребовалась деблокировка пострадавших. Людей зажало.На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей ПСО.По прибытию спасателей установили лобовое столкновение. Один человек погиб до приезда спасателей, второго с многочисленными переломами и травмами деблокировали и передали медикам.Также за медицинской помощью обратился еще один человек из другой машины. Спасатели деблокировали погибшего.Фото группа вконтакте #заметки_спасателя