Во Владимирской области упавшим с крыши детсада льдом сломало ногу ребенку. При сходе снежной...

Во Владимирской области упавшим с крыши детсада льдом сломало ногу ребенку.При сходе снежной наледи с крыши детского сада в селе Ополье Юрьев-Польского района травмирована девочка, проходившая мимо вместе с матерью. По предварительным данным, у ребенка диагностирован перелом ноги.Прокуратурой Юрьев-Польского района по этому факту, на место происшествия выезжала заместитель прокурора района Марина Смирнова, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц детского образовательного учреждения, уточнили в надзорном ведомстве.Также проверки качества очистки крыш от снега организованы во всех детских садах Юрьев-Польского района.Фото пресс-службы облпрокуратуры