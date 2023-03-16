Во Владимирской области вынесли приговор водителю, бросившему потерпевшую на месте ДТП. 1 января...

Во Владимирской области вынесли приговор водителю, бросившему потерпевшую на месте ДТП.1 января прошлого года житель Московской области неудачно заехал на парковку магазина «Пятерочка» в Струнине. И боковым зеркалом задел престарелую потерпевшую, которая, упав, получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. В то время как виновник просто скрылся с места ДТП.Однако в суде он признал свою вину и раскаялся. И кроме того, имея положительные характеристики и двоих малолетних детей, добровольно возместил потерпевшей материальный ущерб и моральный вред. Принявшая извинения потерпевшая сама ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд это ходатайство отклонил, поскольку "жизнь и здоровье представляют собой высшую социальную ценность и в силу этого имеют особое значение", сообщила пресс-служба Александровского городского суда.В итоге, виновный получил 3 года, условно, с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en