Он обманул троих пенсионеров на 380 тысяч рублей.

Во Владимирской области задержан курьер телефонных мошенников, который обманул троих пенсионеров на 380 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Схема развода - классическая. Звонок, рассказ о том, что родственник сбил человека и вымогательство взятки взамен на спокойную жизнь без уголовного дела. С лапшой на ушах пожилые люди покорно отдали свои сбережения и лишь потом спохватились.«Связавшись с родственниками, граждане поняли, что их обманули. Оперативники установили приметы и задержали злоумышленника уже спустя несколько часов на выходе из ресторана в городе Суздаль», - пояснили в полиции.Посыльным оказался 45-летний житель Красноярска, который признался в содеянном.«Подозреваемый рассказал, что нашёл в интернете объявление о быстром заработке. Связавшись в переписке с анонимным куратором, дал согласие и отправился во Владимирскую область, где сначала посетил обозначенный адрес в Гусь-Хрустальном, затем – два адреса в Суздале», - уточнили в МВД.Далее фигурант перечислял деньги «начальнику», а часть суммы оставлял себе.Возбуждены уголовные дела. Аферист арестован.Во всех этих историях удивляет один момент. Каждый второй, наверно, сидя на кухне судачит о проворовавшихся чиновниках, но сам при этом готов заплатить любые деньги, чтобы его сына или дочь не наказали за совершённое преступление. Думается, что почти все жертвы таких схем должны винить прежде всего себя. Честность начинается с нас самих. При этом если ты готов давать взятки, то почему требуешь, чтоб другие не брали?