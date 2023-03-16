Во Владимирской области заведено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку упавшими с крыши...

Во Владимирской области заведено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку упавшими с крыши снегом и льдом.По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Кольчугинским межрайонным следственным отделом по факту травмирования малолетней девочки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".Напомним, что накануне около 19 часов на нее с крыши филиала МБДОУ «Детский сад № 10» в селе Ополье Юрьев-Польского района произошёл сход массива снега и льда. В результате происшествия ребёнку причинен тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Добавим, что "Вести" ранее сообщали: полуторагодовалый ребенок получил перелом голени и черепно-мозговую травму.По версии следствия, произошедшее стало возможным в виду ненадлежащего исполнения должностными лицами дошкольного образовательного учреждения обязанностей по организации работы по уборке снега и наледи с крыш построек, расположенных на территории детского сада, уточнили в региональном Следкоме.Фото пресс-служба облпрокуратуры.