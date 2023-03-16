Жительница Владимирской области только с помощью прокуратуры смогла получить пособие на...

Жительница Владимирской области только с помощью прокуратуры смогла получить пособие на детей.Выяснилось, что матери двоих несовершеннолетних детей незаконно отказали в назначении ежемесячного денежного пособия от 3 до 7 лет.Управление социальной защиты населения допустило ошибку. Сотрудники государственного учреждения при расчете дохода учитывали выплаченную работодателем компенсация главе семейства – военнослужащему за поднаем жилого помещения. Это, отметим, дополнительным доходом (по закону) не является.В итоге руководителю ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» было вынесено представление, а матери двоих несовершеннолетних детей наконец-то назначены ежемесячная денежная выплата и перерасчет.Фото: pxfuel.com