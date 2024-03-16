«А у нас в квартире газ»: во Владимирской области в 2024 году газифицируют более 100 населенных...

«А у нас в квартире газ»: во Владимирской области в 2024 году газифицируют более 100 населенных пунктовВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о газификации более 100 населенных пунктов в 2024 году.В список входят поселения Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов.Очень важно подготовить домовладения к подаче газа. Для этого существуют специальные субсидии. Немного цифр: с 2018 по 2023 года, благодаря такой помощи, газифицировано более 10 тысяч домовладений, из них в прошлом году – более 4 тысяч. К слову, с 2006 года уровень газификации области вырос с 69 до 86%, в то время как средний уровень по России — 74%.«При переводе квартир на индивидуальное отопление собственники могут получить субсидии в размере от 150 до 250 тыс. рублей. Ежегодно на все меры поддержки при газификации в областном бюджете предусматриваются порядка 250 млн рублей», – отметила министр ЖКХ Елена Семёнова.Помимо этого, участницы СВО и члены их семей с марта текущего года входят в льготную категорию граждан, которые смогут получить субсидию в размере 100 тысяч рублей на подготовку дома к подаче газа.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области