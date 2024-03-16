«Активная гражданская позиция родителей — пример для детей»: жители Владимира посещают...
«Активная гражданская позиция родителей — пример для детей»: жители Владимира посещают избирательные участки целыми семьями
Жители города Владимира активно участвуют в голосовании на выборах Президента России в 2024 году.
Идет второй день голосования. Многие жители региона посещают избирательные участки целыми семьями, показывая детям пример того, как важно проявлять гражданскую позицию.
Показывая единство и сплоченность, представители духовенства также активно участвуют в голосовании на выборах Президента.
Фото: администрация Владимира
Видео: телеграм-канал "Дмитрий Наумов. Официально"