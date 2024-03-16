«Царская масленица»: владимирцев приглашают на праздник Администрация города Владимира приглашает...

«Царская масленица»: владимирцев приглашают на праздникАдминистрация города Владимира приглашает жителей региона посетить «Царскую масленицу» в Центральном парке культуры и отдыха.Тематические площадки откроются 17 марта в 12:00.На мероприятии можно будет посетить:- «Потешный двор» с масленичными забавами.- «Масленичную деревню» с интерактивной фотозоной и арт-объектами.- «Выставку масленичных кукол».- «Ремесленный посад» с лучшими мастерами народных промыслов.Организаторы уверяют, что все желающие смогут пройти различные тематические мастер-классы, такие как: резьба по дереву, создание масленичной куклы из лыка, плетение браслетов из бисера и изделий из джута.Помимо этого, на центральной площади парка встанут большие торговые ряды «Чайно-блинное раздолье». Гостей праздника ждут всевозможные угощения, масленичные блинчики, расписные пряники, традиционные русские пироги и «Царь-самовар» с горячим и душистым чаем.В завершении проводов зимы состоится фаер-шоу, после которого будет главное событие праздника - сжигание масленичного чучела.Фото: администрация Владимира; freepik.com