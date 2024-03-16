Члены избирательной комиссии Радужного посещают жителей, решивших отдать свой голос на дому
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Члены избирательной комиссии Радужного посещают жителей, решивших отдать свой голос на дому
С каждой минутой во Владимирской области все больше проголосовавших на выборах Президента России в 2024 году. Голосуют люди разного возраста и профессий.
Члены избирательных комиссий посещают избирателей, решивших отдать свой голос на дому. Люди встречают избирательную комиссию с улыбкой на лице. Процесс идет в соответствии с протоколом.
Помимо этого, на избирательные участки приходят молодые люди, некоторые из которых голосуют впервые. Для них - это большой и ответственный шаг, - отдать голос за свое будущее.
Молодое поколение активно пользуется своим правом избирать впервые. Голосующих поздравляют члены комиссии и вручают им памятные сувениры.
Фото: администрация ЗАТО города Радужный Владимирской области