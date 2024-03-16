Члены избирательной комиссии Радужного посещают жителей, решивших отдать свой голос на дому С...

Члены избирательной комиссии Радужного посещают жителей, решивших отдать свой голос на домуС каждой минутой во Владимирской области все больше проголосовавших на выборах Президента России в 2024 году. Голосуют люди разного возраста и профессий.Члены избирательных комиссий посещают избирателей, решивших отдать свой голос на дому. Люди встречают избирательную комиссию с улыбкой на лице. Процесс идет в соответствии с протоколом.Помимо этого, на избирательные участки приходят молодые люди, некоторые из которых голосуют впервые. Для них - это большой и ответственный шаг, - отдать голос за свое будущее.Молодое поколение активно пользуется своим правом избирать впервые. Голосующих поздравляют члены комиссии и вручают им памятные сувениры.Фото: администрация ЗАТО города Радужный Владимирской области