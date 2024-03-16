Энергетическая компания модернизировала уличное освещение в городе Радужном Компания «Энергосбыт...

Энергетическая компания модернизировала уличное освещение в городе РадужномКомпания «Энергосбыт Волга» реализовала ещё один энергосервисный контракт во Владимирской области. На этот раз уличное освещение было модернизировано в городе Радужном. 956 устаревших фонарей были заменены на эффективные светодиодные светильники. Они имеют высокую светоотдачу, потребляют меньше электроэнергии, что позволяет экономить бюджетные денежные средства, и реже нуждаются в обслуживании. В частности, в городе Радужном экономия составит 63,76% в год."Энергосервисный контракт был заключён в декабре прошлого года. В его рамках были произведены первичный осмотр территории и замеры, были подобраны и закуплены светильники. Энергосберегающие светильники установлены на кольцевой дороге, на основных дорогах и дворовых пространствах. Положительный результат натлицо, как и планировалось, энергосбережение идёт", - рассказал Вадим Попов, заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по городскому хозяйству."В рамках энергосервисного контракта заказчику не приходится вкладывать собственные средства в модернизацию системы освещения. «Энергосбыт Волга» своими силами и за свой счёт производит замену, а затраты в дальнейшем возмещаются за счёт средств, сэкономленных на оплате электроэнергии. Это особенно актуально для муниципальных образований. На время действия контракта компания даёт гарантию на оборудование и выполненные работы", - подчеркнул начальник управления коммерческих услуг компании «Энергосбыт Волга» Алексей Мигачёв.В среднем энергосервисный контракт заключается на 5 лет, максимальный срок – 7 лет. Затем всё оборудование переходит в собственность заказчика.Компания «Энергосбыт Волга» заключила и успешно реализовала 16 энергосервисных контрактов. Во Владимирской области, например, с 2020 по 2022 год уличное освещение было модернизировано в городах Карабаново, Покрове и Киржаче, в Ильинском сельском поселении Кольчугинского района и посёлке Мелехово Ковровского района.ООО «Энергосбыт Волга» (ООО «ЭСВ») – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области с 1 апреля 2018 года. В настоящий момент клиентская база в зоне обслуживания составляет свыше 11 тыс. предприятий и организаций и более 465 тыс. бытовых потребителей. В своей деятельности ООО «ЭСВ» ориентируется на обслуживание потребителей с предоставлением полного комплекса сервисных услуг с применением современных средств автоматизации, использованием информационных технологий и средств связи.